Un giornalista ministro della Cultura, chi Ã¨ Gennaro Sangiuliano

ROMA – Giornalista, direttore del Tg2 dal 31 ottobre 2018, il nuovo ministro della Cultura del Governo Meloni Gennaro Sangiuliano è nato nel 1962 a Napoli, dove si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II. Nello stesso ateneo ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto ed economia cum laude e pubblicazione della tesi. Docente di Storia dell’economia e dell’impresa alla Luiss Guido Carli e direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno, Sangiuliano è stato, tra l’altro, direttore del quotidiano ‘Roma’ di Napoli, vicedirettore di Libero e, per nove anni, vicedirettore del Tg1. Da giovane ha fatto parte del Fronte della Gioventù e dal 1983 al 1987 è stato consigliere del Movimento sociale italiano – Destra sociale nel quartiere di Soccavo (Na). Si è candidato alla Camera, collegio Chiaia-Vomero-Posillipo, alle Politiche del 2001 in quota Casa delle libertà, ma non è stato eletto. Tra i libri pubblicati anche tre saggi su Vladimir Putin, Hillary Clinton e Donald Trump, editi da Mondadori.

