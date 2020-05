Un giorno in Pretura di domenica 24 maggio 2020: le vicende di Valentino Talluto e del delitto del carcere di San Sebastiano

“Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi torna in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Questa settimana spazio a due vicende molto discusse: la storia di Valentino Talluto l’untore di Hiv e il delitto del carcere di San Sebastiano. Ecco le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 24 maggio 2020.

Domenica 24 maggio 2020 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Un giorno in pretura“, il programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi in prima serata su Raitre.

Questa settimana al centro della puntata la vicenda di Valentino Talluto, il trentenne romano accusato di epidemia dolosa per HIV. L’uomo, infatti, nel periodo compreso dal 2006 al 2015 ha avuto diverse relazioni a rischio con 32 donne pur essendo a conoscenza di essere sieropositivo. Un comportamento che l’ha portato a diventare untore generando una vera e propria epidemia di hiv. Una vera e propria epidemia che ha visto 32 donne coinvolte nella cosa che hanno deciso di denunciare l’uomo condannato dalla Cassazione in fase definitiva a 22 anni. La difesa di Valentino Talluto però ha precisato che l’uomo non era a conoscenza del suo status di sieropositività essendo stato infettato dalla madre tossicodipendente e non avendo mai avuto alcun sintomo. La Cassazione ha scritto la parola fine su questo caso condannando l’uomo a 22 anni di galera.

Non solo la vicenda di Valentino Talluto nella puntata di “Un giorno in pretura” di domenica 24 maggio 2020. Roberta Petrelluzzi, infatti, nella seconda parte del programma si occuperà anche del delitto del carcere di San Sebastiano. Si tratta dell’omicidio di Marco Erittu, il detenuto morto il 18 novembre 2007 nella sua cella nel carcere di San Sebastiano. A distanza di diversi anni per l’omicidio dell’uomo sono stati condannati all’ergastolo i detenuti Pino Vandi, Nicolino Pinna e Giuseppe Bigella, che ha confessato il crimine, ma anche la guardia carceraria Mario Sanna.

L’appuntamento con Un giorno in pretura 2020 è la domenica sera su Rai3.