Un grave bug nell’SDK di Facebook fa crashare tantissime applicazioni

Come sicuramente avrete notato da qualche minuto a questa parte moltissime app del vostro iPhone tendono a crashare non appena vengono aperte. Sul vostro dispositivo è tutto ok, vi spieghiamo il motivo.

Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni di utenti che da qualche minuto hanno rilevato problemi su numerose app che non si aprono più. Il problema sembra essere causato dall’SDK di Facebook, uno strumento dedicato agli sviluppatori per integrare nelle loro applicazioni le funzionalità legate al noto social network.

So uh… the Facebook SDK just took down a bunch of iOS apps.

