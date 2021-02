AGI. – Un grosso pitone è stato recuperato per strada in via La Spezia a Milano, nella zona sud della città, dai soccorritori di Enpa. Il serpente è stato visto in pieno giorno da una passante che, non avendo il coraggio di avvicinarsi per capire se fosse vivo o morto, ha telefonato al pronto intervento dell’associazione animalista per segnalarne l’avvistamento.

Una volta ricevuta la foto del rettile i soccorritori sono subito andati a prenderlo dato che con le temperature invernali un serpente tropicale non può resistere a lungo.

La donna aveva già contattato anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco,

L’articolo Un grosso pitone è stato trovato per la strada a Milano proviene da Notiziedi.

