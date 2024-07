Un hater critica il look in minigonna di Loredana Bertè, lei risponde per le rime: “Mi vesto come c***o mi pare”

ROMA – Loredana Bertè non ha peli sulla lingua, nemmeno nel rispondere agli haters che la criticano per il look. Così, la cantante ha replicato a un utente anonimo che sembra non gradire le sue minigonne. Su TikTok, Loredana ha detto: “Caro punto interrogativo, che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata. Ricordi gli Anni 60? Forse non c’eri. Io sì, comunque mi vesto come c***o mi pare“.

E alle donne ha lanciato un invito a vestirsi senza condizionamenti: “A qualunque età, ragazze, donne, vestitevi come volete, come vi sentite meglio con voi stesse e con gli altri“. E ha aggiunto: “Io sono per la libertà totale e quindi sono libera di vestirmi e di fare quello che cavolo voglio. Ricordatevelo bene anche voi”.

“A 60 ANNI, A 70, METTETE LA MINIGONNA PIÙ CORTA CHE AVETE”

“A 60 anni, a 70, avete delle belle gambe? Mettete la minigonna, più corta che avete, come me– ha ribadito – anche se non avete delle belle gambe, mettete pure la minigonna. Chi se ne frega“. E per concludere, la star ha alzato il dito medio all’utente: “A te incognito, questo. Ciao”. Loredana è pazza di sé, come ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo, e non torna più indietro.

