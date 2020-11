Un impiegato dell’impresa funebre si fa un selfie con la salma di Maradona

Notizia sconvolgente che giunge dall’Argentina: circolano delle foto, dei selfie, che hanno rapidamente fatto il giro del web, che ritraggono la salma di Maradona. I responsabili sono stati individuati: si tratta di tre dipendenti delle pompe funebri Pinier, organizzatrice della camera ardente per il Diez all’interno della Casa Rosada. Uno di loro, Diego Molina, è già stato individuato e licenziato. Per gli altri due è questione di tempo. Gli scatti sono stati effettuati durante il trasporto della salma di Diego dall’abitazione in cui è deceduto al palazzo presidenziale.

Furioso sui social l’avvocato di Maradona, Matias Morla: “Sono colpevoli di un atto oltraggioso e aberrante, la pagheranno cara”. L’agenzia funebre Sepelos Pinier ha emesso un comunicato per spiegare la vicenda: “Abbiamo preparato il corpo in tre, gestiamo l’impresa con nostro padre. Nel frangente in cui siamo usciti dalla sala per parlare con la polizia e coordinare la traslazione della salma alla Casa Rosada, quei tizi hanno scattato le foto. Sono stati i due minuti da soli. Proviamo vergogna, Diego era tutto per tutti. È stato qualcosa che non avremmo mai pensato potesse accadere”.

