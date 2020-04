Un incredibile concept mostra come Apple Card potrebbe sfruttare la realtà aumentata

Un nuovo concept di Volodymyr Kurbatov e condiviso su YouTube mostra come la Apple Card potrebbe utilizzare la realtà aumentata.

Secondo il designer, in futuro potremmo essere in grado di visualizzare tutte le di informazioni di Apple Card, come il saldo totale o le transazioni recenti, il tutto in in pratico elenco, utilizzando un’app o un visore AR.

Immagina persino una funzione che consentirebbe di scorrere tra le informazioni e/o modificarle tramite una gesture, che non è qualcosa che le app AR attualmente sono in gradi di fare.

