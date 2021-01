Un indagato per evasione fiscale teneva un milione di euro sotto il materasso

AGI – Un milione di euro in contanti nascosti sotto il materasso, dentro la scatola dei biscotti. Il denaro è stato ritrovato in casa del padre di un imprenditore del Salernitano durante una perquisizione della Guardia di Finanza nell’ambito di una indagine della Procura di Nocera Inferiore.

L’inchiesta riguarda il titolare di una società di Castel San Giorgio del settore della distribuzione dei carburanti. Per i pm, l’imprenditore aveva messo in piedi un complesso meccanismo di evasione dell’Iva per mettere in commercio benzina e gasolio a prezzi vantaggiosi.Il sistema era quello ‘classico’ delle società cartiere, cioé esistenti solo nei documenti,

