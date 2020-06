Un ispanico è stato ucciso dalla polizia in California

AGI – Un uomo ispanico è stato ucciso nella notte dalla polizia in una stazione di servizio a San Bernardino, in California. Lo riportano i media americani. Il dipartimento di polizia di San Bernardino ha scritto sui social che gli agenti sono stati chiamati nell’area di Del Rosa Avenue e Date Street verso le 20.26 (ora locale, le 3.26 in Italia) per la segnalazione della presenza di un uomo armato.

“Sono arrivati gli agenti di pattuglia e hanno trovato un sospetto che corrispondeva alla descrizione, e aveva ancora in mano quella che sembrava essere una pistola nera. C’è stata una sparatoria e il sospettato è stato raggiunto da alcuni colpi ed è successivamente deceduto in ospedale”,

