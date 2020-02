Un italiano a Wuhan: “Non abbiamo paura del coronavirus, ecco perché resteremo qui”

Preoccupazione sì, ma nessuna paura “altrimenti saremmo già andati via da qui”. E invece, “siamo rimasti a Wuhan, nonostante la vicinanza al mercato dal quale sembra essersi diffuso il Coronavirus”. Lorenzo Mastrotto, vicentino, vive a Wuhan dal 2006 insieme alla moglie, cinese, e a due figli piccoli, e parlando al telefono con l’AGI lancia un messaggio contro una psicosi spesso alimentata dalle fake news sui social.

In Italia secondo dati Confcommercio si registra un calo significativo nei ristoranti cinesi con perdite di 2 milioni di euro al giorno mentre a Wuahn – racconta il 46enne, che lavora come responsabile vendite nel nord Asia per un’azienda meccanica veneta –

