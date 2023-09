Un italiano su tre più attento a colazioni e merende salutistiche

Indagine Nielsen per Mulino Bianco che rilancia la sua linea Armonia

Milano, 21 set. (askanews) – Un italiano su tre è più attento rispetto al passato agli aspetti salutistici degli alimenti per la colazione o degli snack. Cresce, infatti, l’attenzione per i cibi che offrono benefici funzionali (37% colazione, 44% snack), verso gli ingredienti presenti (36% colazione, 44% snack) e i valori nutrizionali (34% colazione, 41% snack). A confermarlo è un’indagine svolta da Nielsen per Mulino Bianco, in occasione del rilancio sul mercato della gamma di prodotti “Armonia”.

La linea rinnovata, che ha nel pack verde un richiamo alla natura e all’armonia stessa, comprende prodotti (biscotti, pani, morbidi e croccanti, merende) ciascuno con un ingrediente caratterizzante, come l’avena, il farro, la frutta, ma anche i semi o i legumi, abbracciando anche il mondo dei “senza” glutine e zucchero. In questa operazione di rilancio i prodotti storici, come le camille o i cracker all’acqua, sono affiancati da novità come i biscotti mirtillini o da una rivisitazione di alcune referenze.

Per presentare la gamma rinnovata, Mulino Bianco ha porterà la sua “Tavola dell’Armonia” a Wanderlust 108, evento dedicato al benessere fisico, mentale e spirituale, che, durante un’intera giornata, offrirà ai suoi oltre 7.000 visitatori la possibilità di praticare e condividere le tre attività consapevoli – corsa, yoga e meditazione – in due parchi urbani di Milano e Roma.