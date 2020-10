Un leader per i tempi del Covid: Tories e Cdu a congresso

AGI – I due maggiori partiti conservatori dell’Europa occidentale, i Tories britannici e la Cdu tedesca, non potrebbero arrivare all’appuntamento autunnale del congresso in condizioni più diverse. I primi hanno in Boris Johnson un leader, alla guida del governo, azzoppato dalla discussa gestione della pandemia, ma sono costretti a tenerselo. I secondi dovranno fare i conti una volta per tutte con un problema che l’efficiente risposta di Berlino all’uragano Covid ha reso ancora più penoso non poter rimandare: trovare qualcuno che sostituisca Angela Merkel.

Prima dell’esplosione del contagio la situazione sembrava ribaltata. La cancelliera era dipinta come una leader al tramonto il cui partito soffriva sempre più,

