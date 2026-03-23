Un libro di Sarah Ferguson? Buckingham Palace trema già e Carlo è pronto a querelare

(Adnkronos) –

Un libro di Sarah Ferguson sui suoi rapporti e su quelli di Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein potrebbe far tremare Buckingham Palace. Fergie, infatti, descriverebbe se stessa come una vittima della monarchia, esattamente come, secondo lei, lo fu Diana Spencer. L’ex duchessa di York, in una ipotetica e prossima biografia, per scrivere la quale sarebbe corteggiata dagli editori del Regno Unito, metterebbe alla berlina la famiglia reale. Ma, se ciò avvenisse, secondo fonti che hanno parlato con il magazine americano ‘In Touch Weekly’, re Carlo non se ne starebbe con la mani in mano, ma sarebbe pronto a farle causa. Nonostante gli impegni, il sovrano cerca di impedire che i Windsor, già travolti dagli scandali che hanno coinvolto l’ex principe Andrea, vengano ulteriormente danneggiati nella loro reputazione. Anche per questo motivo sta cercando di ricucire il rapporto con il figlio, il principe Harry.

Sarah, a conoscenza di tanti segreti della monarchia, sarebbe un bel grattacapo per re Carlo se dovesse parlarne in un libro. “È risaputo che Fergie è corteggiata per scrivere un libro e che è molto vicina a firmare un contratto”, ha rivelato una fonte a ‘In Touch Weekly’. “È pronta a svelare tutto, dal trattamento subito dalla principessa Diana ai comportamenti scorretti all’interno della famiglia reale, che, a suo dire, non sono mai stati affrontati adeguatamente. Per il palazzo, questo è uno scenario da incubo”. Per Fergie, coinvolta nello scandalo Epstein tanto quanto il suo ex marito Andrea, questa sarebbe la sua “occasione di redenzione”. “Finalmente il pubblico capirà la sua versione dei fatti riguardo al caso Epstein, ma lei racconterà anche ciò che sarebbe stata costretta a subire all’interno della monarchia. Fergie afferma di essere stata usata come capro espiatorio per anni”, ha dichiarato la fonte. “Inoltre, con il libro guadagnerà una fortuna di cui ha disperatamente bisogno”.

Re Carlo, però, non resterà a guardare passivamente, ma porterà Fergie in tribunale. “La possibilità di intentare una causa per fermare Sarah è sul tavolo”, ha detto la fonte. “Sia re Carlo III che il principe William credono che lei abbia il potenziale per causare danni duraturi alla monarchia già traballante, quindi ritengono necessario assumere una posizione molto ferma. Se ciò significa coinvolgere i tribunali, che così sia”. Fergie non compare in pubblico dallo scorso anno e si ritiene che si trovi all’estero. Secondo alcune fonti, negli ultimi mesi avrebbe trascorso del tempo in centri benessere in Svizzera e in Irlanda. Potrebbe voler restare lontana dal Regno Unito, dopo le notizie secondo cui potrebbe essere indagata anche lei e che, quantomeno, verrà interrogata nell’ambito dell’inchiesta su Andrew.

Una fonte ha rivelato al podcast ‘Naughty But Nice’ che si sta nascondendo negli Emirati Arabi Uniti, dove si trova presso un amico facoltoso che le ha offerto sicurezza, privacy e rifugio dopo l’arresto dell’ex marito. “È finita nel fuoco”, ha detto la fonte. “Non è una vacanza. È una questione di sopravvivenza. Verrà arrestata se torna nel Regno Unito. È solo questione di tempo, è inevitabile”.