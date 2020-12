Un mese senza di te – Lettera aperta a Diego Armando Maradona: “Buon Natale, amico! Ovunque tu sia…”

Caro Diego, è già passato un mese e ancora non ci pare vero. Mentre tutto il mondo celebra la ricorrenza del Santo Natale è impossibile non volgere il pensiero a te, che il 25 novembre di questo infausto 2020 ci costringevi a un dolore indicibile. Ti sei spento in totale solitudine, lontano dai tuoi affetti più cari. Chi ti ha conosciuto dice che sei stato un uomo socievole, generoso, un uomo altruista. Qualcuno invece prova ancora a screditarti per vivere di luce riflessa. Ma sono uomini che non saranno mai consegnati alla memoria. Tu, invece, eri eterno anche da vivo. Ha ragione Federico Salvatore – un’altra eccellenza napoletana – quando invita tutti a non dar credito ai detrattori: “è fuoco ca un ‘abbrucia”, scrive poeticamente il cantautore partenopeo. Eri fragile ed emotivo, Diego. Indossare la dieci non è solo un’investitura del cielo, ma anche una croce… una croce, spesso, troppo diffiicle da sostenere. Lo scriveva il poeta e aforista libanese Khalil Gibran, ogni grande talento – ogni dono del cielo – ha un prezzo che si chiama vita. Nessuno lo ha capito, o forse sì… ma non hanno avuto cura. Avere cura è meglio che curare, non lo hanno fatto. Ma che ne sanno loro cosa significa sopravvivere al proprio mito?

Tanti auguri, Diego… ovunque tu sia

Ora tanti sciacalli lottano per i tuoi soldi e non c’è beffa più grande per chi ti ha amato oltre ogni misura. Sapere che il tuo corpo non può riposare come merita. Molti tifosi, oggi, nel trigesimo dalla tua scomparsa, ricordano gli ultimi messaggi che ci hai donato, la tua preoccupazione per la pandemia, il tuo pensiero rivolto ai deboli, ai soli, agli afflitti. Diego, hai sempre lottato per le sofferenze degli ultimi e, pur avendo avuto il mondo ai tuoi piedi, sei finito proprio come uno di loro. Anche questa è la tua grandezza. Nel giorno del tuo sessantesimo compleanno (nell’ultima uscita pubblica) hai detto ai napoletani “sarò sempre uno di voi”. E così, mentre l’universo mondo litiga per i tuoi lasciti, ai napoletani basta il tuo testamento spirituale. Sapere, con certezza, che ovunque tu sia – ora e semrpe – sarai uno di loro. Buon Natale, Diego. Ovunque tu sia.

