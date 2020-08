AGI – È finito alle 11 di stamattina un rave party cominciato venerdì sera a Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Lo riferisce una fonte dei carabinieri all’AGI. Un migliaio di ragazzi provenienti da tutto il mondo, molti senza mascherina come si vede dai video pubblicati sulla pagina Facebook di Zona Locale, hanno ballato in un cascinale vicino alle rive dell’Adda. Ora stanno lasciando la zona alla spicciolata.

Alcuni dei partecipanti sono stati identificati dalle forze dell’ordine per la violazione delle regole anti_Covid. Sono possibili a loro carico provvedimenti di natura amministrativa, mentre un eventuale profilo penale potrebbe emergere nel caso in cui da questo evento avesse origine un focolaio.

L’articolo Un migliaio a un rave a Crema, senza mascherina proviene da Notiziedi.

