La nave Moby Zazà, che per il governo avrebbe dovuto essere un luogo sicuro per i migranti posti in quarantena al largo di Porto Empedocle, in Sicilia, non sembra più tale. La scorsa notte un migrante tunisino di 28 anni è caduto in mare, ed è annegato.

L’allarme è scattato alle 4.15 del mattino, dato da alcuni migranti. L’uomo sarebbe morto pochi minuti dopo essere finito in acqua, sebbene indossasse il giubbotto di salvataggio, un particolare, si apprende da fonti giudiziarie, che fa cadere l’ipotesi di un suicidio, emersa nelle prime fasi della ricostruzione dei fatti.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Agrigento,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un migrante si lancia in mare e annega. Cosa succede sulla Moby Zazà? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento