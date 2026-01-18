domenica, 18 Gennaio , 26

Trump pensa già alle elezioni di metà mandato. E vuole influenzarle

(Adnkronos) - Mancano meno di dieci mesi alle...

Milan, furto in albergo a Fullkrug: spariti oggetti per oltre 500mila euro

(Adnkronos) - Non è iniziata benissimo l'avventura italiana...

Venus Williams, impresa sfiorata agli Australian Open: rimontata da Danilovic ed eliminata

(Adnkronos) - Venus Williams torna in campo a...

Clamoroso in Inghilterra, ecco l’autogol… dell’anno – Il video

(Adnkronos) - Un clamoroso autogol, forse mai visto...
un-milardo-di-dollari-per-restare-membri-del-board-of-peace-per-gaza-oltre-3-anni
Un milardo di dollari per restare membri del Board of Peace per Gaza oltre 3 anni

Un milardo di dollari per restare membri del Board of Peace per Gaza oltre 3 anni

AttualitàUn milardo di dollari per restare membri del Board of Peace per Gaza oltre 3 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 18 gen. (askanews) – Una bozza di statuto inviata dall’amministrazione Usa a circa 60 Paesi prevede che gli Stati membri debbano contribuire con 1 miliardo di dollari in contanti per poter mantenere l’adesione oltre i tre anni. È quanto emerge dal documento visionato da Reuters.

Secondo il testo, ogni Stato membro potrà restare in carica per un periodo massimo di tre anni dall’entrata in vigore della Carta, con possibilità di rinnovo subordinata alla decisione del presidente dell’organismo. La bozza è stata riportata per prima da Bloomberg News. Il limite triennale non si applicherebbe però ai Paesi che, entro il primo anno dall’entrata in vigore dello statuto, verseranno oltre 1 miliardo di dollari in fondi cash al cosiddetto Board of Peace. In questo caso, la durata dell’adesione sarebbe esentata dal vincolo temporale previsto per gli altri membri.

Il documento non chiarisce ulteriori criteri di governance né le modalità di utilizzo dei fondi, ma la clausola finanziaria introduce una netta distinzione tra Stati contributori e non contributori nella permanenza all’interno dell’organismo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.