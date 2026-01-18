un-milardo-di-dollari-per-restare-membri-del-board-of-peace-per-gaza-oltre-3-anni

Milano, 18 gen. (askanews) – Una bozza di statuto inviata dall’amministrazione Usa a circa 60 Paesi prevede che gli Stati membri debbano contribuire con 1 miliardo di dollari in contanti per poter mantenere l’adesione oltre i tre anni. È quanto emerge dal documento visionato da Reuters.
Secondo il testo, ogni Stato membro potrà restare in carica per un periodo massimo di tre anni dall’entrata in vigore della Carta, con possibilità di rinnovo subordinata alla decisione del presidente dell’organismo. La bozza è stata riportata per prima da Bloomberg News. Il limite triennale non si applicherebbe però ai Paesi che, entro il primo anno dall’entrata in vigore dello statuto, verseranno oltre 1 miliardo di dollari in fondi cash al cosiddetto Board of Peace. In questo caso, la durata dell’adesione sarebbe esentata dal vincolo temporale previsto per gli altri membri.
Il documento non chiarisce ulteriori criteri di governance né le modalità di utilizzo dei fondi, ma la clausola finanziaria introduce una netta distinzione tra Stati contributori e non contributori nella permanenza all’interno dell’organismo.