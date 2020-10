Un milione di occupati in meno nelle Pmi. Due imprese su 10 a rischio chiusura  

AGI – Circa un milione di posti di lavoro potrebbero essere persi dalle pmi tra l’inizio e la fine del 2020, per l’effetto della crisi Covid unitamente al prossimo sblocco dei licenziamenti, “destinato a presentare un conto pesante per l’occupazione italiana, che potrebbe ulteriormente aggravarsi se nuovi lockdown anche circoscritti o parziali dovessero verificarsi nelle prossime settimane”. A lanciare l’allarme è la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nell’indagine ‘Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle Pmi’, che sarà presentata al Festival del Lavoro in programma oggi e domani. Spiega l’analisi: si tratta di “un bilancio pesante per 1,5 mln di aziende con meno di 250 addetti i cui organici potrebbero contrarsi di circa il 10%”.

