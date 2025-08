“Un milione di telefonate ogni ora”: così Israele registra tutte le conversazioni di Gaza e le salva nel cloud Microsoft

ROMA – Un milione di telefonate all’ora. Moltiplicato un numero di ore ormai quasi incalcolabile. Israele ascolta Gaza. Sente tutto. Conserva ogni singola voce, parola, sussurro. E poi “salva”, mette in cassaforte nei cloud di Microsoft ospitati in Europa. L’Unità 8200, l’élite dello spionaggio elettronico di Tel Aviv, ha trasferito nel 2022 l’ascolto e l’archiviazione sistematica delle comunicazioni palestinesi su Azure, la piattaforma dell’azienda di Redmond. Un’operazione mastodontica, svelata da un’inchiesta del Guardian.

L’idea nasce a fine 2021, in un ex allevamento di polli convertito in quartier generale hi-tech vicino Seattle. Lì, il comandante dell’Unità 8200, Yossi Sariel, incontra il CEO Satya Nadella. Obiettivo: trovare spazio – praticamente infinito – per ospitare flussi ininterrotti di dati sensibili, troppo pesanti per i server militari. Microsoft apre la porta, creando un’area blindata e personalizzata in Azure, progettata fianco a fianco con gli ingegneri israeliani.La portata del progetto, come detto, è colossale: intercettazioni indiscriminate di milioni di cellulari a Gaza e in Cisgiordania, archiviate e riascoltabili a piacimento. Un archivio di intelligence che, secondo documenti interni e fonti dell’Unità 8200, ha “modellato” operazioni militari e attacchi aerei, permettendo di rianalizzare conversazioni retroattivamente e di individuare obiettivi in aree ad alta densità civile. Il mantra interno all’unità è appunto “un milione di chiamate l’ora”. L’intera popolazione palestinese archiviata come un database vivente.A luglio 2025, i server Microsoft nei Paesi Bassi e in Irlanda contenevano già oltre 11.500 terabyte di dati militari israeliani, equivalenti a 200 milioni di ore di audio. La partnership, secondo piani interni, punta a spostare su Azure fino al 70% delle informazioni dell’Unità 8200, comprese quelle classificate come “top secret”.Microsoft nega di sapere che tipo di conversazioni siano state caricate nei suoi data center, sostenendo che la collaborazione fosse finalizzata a “rafforzare la sicurezza informatica” di Israele. Ma documenti interni mostrano che Nadella, pur presente solo pochi minuti all’incontro, diede il suo appoggio alla migrazione graduale, parlando di “partnership strategica” e promettendo “risorse di supporto”.

