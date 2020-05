Coperti dimezzati, niente turisti. “Aspettiamo i concittadini». Per i ristoranti nessun limite d’orario. Baretti, gelaterie e chioschi invece chiudono alle 23. Venerdì riaprono anche i mercati per i generi non alimentari

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un minuto di silenzio per le vittime e applausi ai medici, poi i ristoranti del lungomare serviranno il pranzo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento