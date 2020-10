AGI – Un boato fortissimo, nella serata di domenica, avvertito distintamente non solo a Capena, cittadina alle porte di Roma, ma in tutto il quadrante nord-est della capitale. Tanto da essere addirittura rilevato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che hanno registrato un lieve fenomeno sismico (magnitudo 1.7) avvenuto alla stessa ora, con epicentro proprio a Capena e profondità di 8 chilometri; una seconda esplosione, di minore entità, avvertita, stavolta, solo a Capena, non molto lontano dal luogo della prima. Cosa abbia generato il boato, pero’, al momento, resta avvolto nel mistero. Quel che è certo è che non si registrano danni a cose o persone,

L'articolo Un misterioso boato a Capena è stato avvertito fino a Roma nord proviene da Notiziedi.

