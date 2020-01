Un numero sempre maggiore di persone associa il virus cinese alla birra Corona

Tra il “coronavirus“, ovvero il virus mortale che partito da Wuhan, in Cina, sta preoccupando tutto il mondo, e la birra Corona, bevanda messicana molto amata dagli estimatori del prodotto alcolico, non c’è alcun punto di contatto. Due cose diverse, accomunate solo da una parola, che non c’entrano nulla l’una con l’altra. Eppure c’è chi non è del tutto convinto. Lo raccontano i “trend” delle ricerche Google dove trova sempre più spazio la ricerca della formula “corona beer virus”.

Come riporta il South China Morning Post, le ricerche hanno avuto un’impennata lo scorso 9 gennaio,

