Un nuovo caso di Coronavirus in Basilicata, tre i guariti

POTENZA (ITALPRESS) – Dopo un lungo periodo di contagi zero, un nuovo caso di Coronavirus in Basilicata: la positività è stata riscontrata tra sabato e domenica a Matera. Sono tre i guariti, mentre sono stati effettuati 293 test. Con questo aggiornamento della task i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 3, sabato erano 5.

Ai 3 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese,

