Un nuovo ‘caso Scurati’? La scrittrice Di Pietrantonio: “La Rai mi ha oscurato”. Viale Mazzini smentisce: “Nessuna censura”

ROMA – “La Rai mi ha oscurato“. Ad accusare il servizio pubblico nazionale e a far scattare un nuovo ‘caso Scurati’ è la scrittrice Donatella Di Pietrantonio. La vincitrice del Premio Strega 2024 con ‘L’età fragile’ in un’intervista rilasciata a Luca Telese, neodirettore del quotidiano abruzzese Il Centro, ha confessato di essere rimasta amareggiata per una vicenda che riguarda la Rai: “Mi avevano chiamato per un monologo sull’Abruzzo, a ‘Che sarà’ (il programma di Serena Bortone, lo stesso in cui fu cancellato anche il monologo sulla Liberazione di Antonio Scurati, ndr). L’ho scritto come se stessi disegnando un affresco- spiega- è stato un gran lavoro, doveva andare in onda il sabato prima del voto per le regionali, ma in una lunga intervista a Repubblica confessai il mio voto per il candidato abruzzese del Campo largo, Luciano D’Amico“. Dal quel momento la Rai “non chiama me, ma la casa editrice, e dicono ‘Siccome la Di Pietrantonio si è schierata, per la par condicio la dobbiamo sospendere’. Sono passati ormai sette mesi”.

Una nota di Viale Mazzini smentisce la censura: “In relazione a quanto dichiarato dalla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, secondo la quale un suo monologo sull’Abruzzo, chiesto dalla trasmissione ‘Chesarà’, sarebbe stato cancellato, la Direzione Rai Approfondimento precisa che non vi è stata nessuna censura. La redazione e la conduttrice Serena Bortone, che in un primo momento avevano chiesto un contributo alla scrittrice, a seguito di un’intervista rilasciata dalla stessa – in periodo di par condicio – con una precisa indicazione di voto, proprio in Abruzzo, decidevano autonomamente di non mandarlo in onda. Questo perché – come comunicato a Donatella Di Pietrantonio dalla stessa Serena Bortone, allora conduttrice del programma – violava quanto espressamente previsto dalle regole aziendali in materia di par condicio e di questo informava correttamente la Direzione. Quanto poi al fatto che il monologo non sia più andato in onda, giova ricordare che la scrittrice Donatella Di Pietrantonio è stata nuovamente tra gli ospiti di ‘Chesarà’ il 24 marzo, quando aveva letto un monologo sulle Fosse Ardeatine. Il programma, poi, si è chiuso lo scorso giugno e non è più nel palinsesto Rai“.

L’articolo Un nuovo ‘caso Scurati’? La scrittrice Di Pietrantonio: “La Rai mi ha oscurato”. Viale Mazzini smentisce: “Nessuna censura” proviene da Agenzia Dire.

