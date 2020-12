AGI – La variante del Covid-19 scoperta in Inghilterra ha indotto Boris Johnson ad imporre un nuovo lockdown ‘duro’ che costringerà i londinesi e il Nord-Est del Paese a trascorrere il Natale a casa e senza ospiti. Le nuove misure scatteranno dalla mezzanotte anche in Galles.

“Stay home” è il nuovo ordine impartito dal premier, che resterà in vigore fino al 30 dicembre, quando ci sarà un riesame delle nuove restrizioni che introducono un’area di livello 4, in aggiunta ai tre livelli in cui era finora diviso il Paese: a Natale negozi chiusi e sarà vietato, tra le altre cose,

L’articolo Un nuovo ceppo del virus costringe la Gran Bretagna al lockdown proviene da Notiziedi.

