NOVARA (ITALPRESS) – Inaugurato oggi a Novara il secondo dei due laboratori regionali attrezzati per far fronte all’emergenza dei test molecolari per il Covid-19. E’ stato allestito con strumentazione particolare, diversa da quella dei laboratori ospedalieri, e funzionante con qualsiasi tipo di reagenti presenti sul mercato. L’obiettivo è quello di eseguire fino a mille test giornalieri a supporto dell’attività di monitoraggio e di diagnosi. Il personale impiegato ha una competenza tecnologica in grado di modulare in modo appropriato la strumentazione; afferisce all’Università del Piemonte Orientale, in modo particolare dal Caad – Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche,

Un nuovo laboratorio Covid in Piemonte, lavorerà 1.000 test al giorno

