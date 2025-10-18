Un nuovo metodo per trasformare la sanità privata

Luca Carlomagno è l’autore del libro “Protocollo Profitto Sanitario” che introduce i principi dell’impresa moderna: “Vi spiego cosa fare per rendere le cliniche di successo”

Un libro, “Protocollo Profitto Sanitario” il suo titolo, propone un cambio di paradigma radicale: aiutare i titolari di studi medici a smettere di “lavorare nello studio” per iniziare a “lavorare sullo studio”.

L’autore è Luca Carlomagno, direttore Marketing con formazione in Economia e Finanza all’Università Bocconi: “Il mio obiettivo -spiega- è quello di costruire figure capaci di tradurre i principi dell’impresa moderna nel linguaggio delle cliniche. La maggior parte delle quali non ha un problema di domanda ma di visione di investimento per il futuro”.

Secondo questo orientamento si può crescere solo se il medico smette di pensare esclusivamente come un clinico e inizia invece a pensare come titolare di un’azienda.

“È un cambiamento necessario -sottolinea Carlomagno- anche perché la competizione sta crescendo sempre di più: l’unico modo per non restare indietro è pensare e agire da imprenditori”.

Frutto dell’esperienza diretta con alcune delle cliniche più performanti del Paese, “Protocollo Profitto Sanitario” è dunque un manuale operativo per chi vuole superare la gestione artigianale e costruire una struttura solida, scalabile e profittevole.

Non un testo motivazionale, ma una guida tecnica e pragmatica, ancorata a dati e processi. Il volume affronta con rigore e metodo le aree chiave che determinano la sostenibilità di uno studio: visione strategica del titolare, controllo dei numeri e delle marginalità, creazione e formazione del team, e marketing che funziona.

“Un medico – afferma Carlomagno – non deve diventare un esperto di marketing o di gestione aziendale, ma deve capire i numeri e i meccanismi che sostengono la crescita.

Solo così può guidare davvero: la parte clinica non basta più: bisogna agire da Imprenditori, e quindi è fondamentale avere visione, controllo dei numeri, creare un team e sapere quando il marketing è leva di crescita”.

“Con la competizione che cresce e le grandi catene che stanno entrando nella sanità privata e nella medicina estetica – conclude Carlomagno – la vera differenza non è tra chi comunica di più o fa più video sui social, ma tra chi conosce i propri numeri, sa quanto può investire e ha una bussola per guidare la crescita”.