un-nuovo-ponte-diplomatico-tra-slovacchia-e-sud-italia

Riapre a Napoli il Consolato Onorario della Repubblica Slovacca

NAPOLI – Venerdì 12 dicembre 2025 segna una data importante per le relazioni internazionali nel Mezzogiorno: a Napoli verrà inaugurato il Consolato Onorario della Repubblica Slovacca, che riprende ufficialmente le sue attività con l’obiettivo di rafforzare i rapporti diplomatici, economici e culturali tra la Slovacchia e l’Italia, con particolare riferimento alle regioni Campania, Calabria e Basilicata.

La cerimonia inaugurale si terrà nella nuova sede consolare di via dei Mille 16, alla presenza di alte autorità slovacche e italiane. Parteciperanno: Marek Eštok, segretario di Stato del ministero degli Affari Esteri e degli Affari Europei della Repubblica Slovacca; Karla Matiaško Wursterová, ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia; Vincenzo Moretta (nella foto), console onorario della Repubblica Slovacca a Napoli.

Il programma prevede il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi ambienti, che segneranno l’avvio operativo del Consolato. L’ufficio sarà impegnato nell’assistenza ai cittadini slovacchi residenti o presenti nelle tre regioni di competenza e nella promozione delle relazioni bilaterali in ambito economico, turistico, culturale e universitario.

Dopo la cerimonia, le autorità si trasferiranno al Circolo dell’Unione di Napoli, teatro di un incontro istituzionale con rappresentanti civili, militari, accademici ed economici del territorio. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi ufficiali delle delegazioni slovacche e del Console Onorario, che illustreranno le linee strategiche della collaborazione tra la Slovacchia e il Sud Italia.

Tra le priorità figurano: il rafforzamento degli scambi economici e commerciali; la valorizzazione delle opportunità turistiche reciproche; la promozione di iniziative culturali comuni; nuovi accordi accademici e universitari tra istituzioni dei due Paesi.

L’apertura del Consolato Onorario rappresenta un passo significativo per consolidare la presenza slovacca nell’area del Mediterraneo. Napoli, grazie alla sua posizione strategica e al suo dinamismo economico e culturale, diventa così un punto di riferimento per la cooperazione internazionale e un tassello fondamentale nella politica estera slovacca verso l’Italia.

La riapertura della sede consolare conferma la volontà di entrambi i Paesi di intensificare relazioni e progetti comuni, creando un ponte stabile tra Bratislava e il Mezzogiorno, con l’obiettivo di sviluppare opportunità condivise e promuovere un dialogo sempre più forte tra istituzioni, imprese e cittadini.