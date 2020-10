Un nuovo studio: gli asintomatici perdono più rapidamente gli anticorpi 

(AGI) – Le persone asintomatiche hanno maggiori probabilità di perdere rapidamente i loro anticorpi rispetto a quelle che hanno manifestato i sintomi del Covid-19. Lo suggerisce uno studio britannico realizzato dall’Imperial College insieme a Ipsos Mori. Dal 20 giugno al 28 settembre, le due organizzazioni hanno seguito 350 mila persone selezionate a caso in Inghilterra, e che regolarmente si auto-testavano a casa per vedere se avevano anticorpi al Covid-19. La percentuale di anticorpi nelle persone che sono risultate positive al virus è diminuita del 22,3% in tre mesi e del 64% in quelle che non avevano dichiarato di essere state affette dal Covid-19.

