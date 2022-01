“Un nuovo Sud”, il nuovo singolo di Monica Sarnelli

Testo e musica di Felice Iovino, con la partecipazione di Maurizio de Giovanni

Esce “Un nuovo Sud”, l’ultimo singolo di Monica Sarnelli, con testi e musica del musicista e filmmaker Felice Iovino e con gli arrangiamenti di Ivan Russo. Prodotto da Lazzara Felice e da Iovinocinemakers / ibros srl, sarà disponibile tra pochi giorni su tutte le piattaforme digitali.

“Un brano provocatorio e se vogliamo anche crudo in alcuni termini utilizzati – sottolinea la cantante Monica Sarnelli – che però sintetizza un pensiero positivo sulla voglia di costruire un futuro migliore per il nostro territorio e per chi, nonostante tutto, si ostina a non abbandonarlo.

Nei testi di Felice Iovino, che ho subito condiviso, c’è tutta la determinazione, necessaria ed urgente, di abbattere quel muro costruito su tanti luoghi comuni e di riprenderci i colori della nostra terra, di riaffermare la forza dirompente della nostra cultura e delle nostre capacità.

In fondo lavorare insieme per “un nuovo Sud” farà bene a tutti, anche a quegli italiani del Nord che per decenni, a torto o a ragione, hanno trasformato in insulto una nostra condizione sociale, una realtà degradata dal malcostume e dal malaffare che adesso abbiamo il dovere, tutti insieme, di ricostruire”.

Studio incisione “Un nuovo Sud”- da Sx Ivan Russo Felice Iovino Maurizio de Giovanni Monica Sarnelli

“Un nuovo Sud, questo è l’impegno”: sono le parole con cui lo scrittore Maurizio de Giovanni chiude sia la traccia musicale che il relativo videoclip di “Un nuovo Sud”, unendosi all’esortazione degli autori e degli interpreti in quello che è un preciso segnale di insofferenza sempre più diffusa contro tutte quelle forze negative che ancora agiscono nel mortificare lo sviluppo del Meridione d’Italia.

“Un nuovo Sud – scrive nella sua nota Maurizio de Giovanni – è una denuncia ferma e acuminata di una condizione che condividiamo”.

“Non è che “a far canzoni si fan rivoluzioni”, per dirla con Francesco Guccini, – aggiunge Monica Sarnelli – ma senza dubbio una canzone può insinuare nella mente di chi ascolta un pensiero e, talvolta, instillare un dubbio obbligando la mente a riflettere sulle cose”.

“Non me la prendo con il Nord – aggiunge Felice Iovino – ma invito il Sud a reagire, ad abbattere i muri che nascondono i colori, a prendere coscienza delle immense risorse (umane, storiche, artistiche e naturali) per rifondare il nostro tessuto sociale e sviluppare finalmente un’economia che possa rendere possibile anche qui quello che altrove è una condizione normale”.

Con Monica Sarnelli prendono parte alla realizzazione del brano: Ivan Russo (arrangiamento, tastiere, programmazione, missaggio), Mauro Amato (chitarre), Nicola Zechender (basso), Bob Fix (mastering), Dario Andreano (produzione esecutiva). Per il videoclip Maurizio de Giovanni, Ciro Andreano e Mauro Oropallo (figurazioni speciali), Alessia Cimmino, Francesca Accietto, Gabriela Illicito, Simona Canta, Roberto Marra (danzatori), Nicoletta Cuomo e Alessandro Paolillo (violini), Alfonso d’Aniello (violoncello), Gabriel Isaak Iovino (steadycam), Francesco Maria Iovino (DOP), William Iovino e Pasquale Crispo (operatori di ripresa), Stefania Ricci e Alessandro Legora (abiti e costumi), Eduardo Capra (trucco e parrucco), Felice Iovino (regia).

www.facebook.com/unnuovosud/

