Un nuovo video amatoriale mostra lo scanner LiDAR in azione

Il nuovo iPad Pro è il primo dispositivo Apple dotato di un sensore laser time-of-flight che funziona in modo simile alla fotocamera TrueDepth in termini di mappatura della profondità. È il trampolino di lancio chiave per il visore AR di Apple.

Lo scanner LiDAR nell’iPad Pro utilizza i cosiddetti calcoli del tempo di volo per determinare la distanza misurando il tempo impiegato dalla luce laser per raggiungere un oggetto e riflettere indietro.

Apple afferma che è così avanzato che la NASA sta utilizzando lo scanner LiDAR per la prossima missione di sbarco su Marte,

