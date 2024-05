un-omaggio-agli-anni-’60-di-francesco-gabbani-in-“frutta-malinconia”

“La malinconia diventa terapeutica”

Milano, 8 mag. (askanews) – C’è sempre un dualismo nel Gabbani pensiero, in bilico tra spensieratezza e impegno, e anche nell’ultimo singolo “Frutta malinconia” il cantautore toscano, polistrumentista e artista multiplatino, ha voluto unire cose apparentemente opposte.”La malinconia diventa terapeutica, perchè il presente facendo richiamo ai ricordi belli e brutti delle vite già vissute, diventa dal punto di vista emotivo più intenso, da qui l’unione della frutta fresca e della malinconia”.Ne esce un brano spensierato dal sapore estivo ma è anche uno scorcio sui tempi che stiamo vivendo, in cui la velocità e la frenesia delle nostre vite e della comunicazione non concedono tempo all’approfondimento. Con sonorità che richiamano ai rivoluzionari anni ’60.”L’idea di fare un tributo a quegli anni e in particolare al twist con il video con spezzoni originali di repertorio di quegli anni è per rafforzare questo sound twisteggiante che richiama quegli anni”.Francesco Gabbani sarà impegnato con un nuovo tour nei palazzetti che prenderà il via il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano. Uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica con un allestimento inedito.”È un’emozione grande, sono contesti con una capienza tele che ti trovi completamente avvolto dal pubblico”.”Frutta Malinconia” è il primo tassello del nuovo progetto discografico di Francesco Gabbani che è già lavoro sui nuovi brani.