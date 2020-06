Un padre ha strangolato i figli e si è suicidato a Lecco

AGI – Lui e loro. Lo zaino in spalla, lo sguardo verso le cime. Il sorriso dei suoi gemelli di 12 anni, maschio e femmina, splende in tante foto del profilo Facebook di Mario Bressi, il padre di 45 anni che li ha strangolati alle 9 di stamattina nell’appartamento delle vacanze a Margno, quasi ottocento metri di altura in Valsassina, provincia di Lecco.

Ci sono un prima e un dopo importanti. Prima, nella notte, quando l’uomo manda un messaggio, non è chiaro se via telefono o mail, alla moglie, da cui si sta separando, scrivendole che non vedrà mai più Elena e Diego.

