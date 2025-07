un-parco-naturale-con-animali-autoctoni-per-il-forte-village

Il resort di S. Margherita di Pula ha inaugurato il Nature Park

Cagliari, 7 lug. (askanews) – Un progetto che valorizza l’ambiente naturale e la biodiversità per offrire un’esperienza educativa e sostenibile nel cuore del resort. Ai piedi della collina che si innalza alle spalle del Forte Village di Santa Margherita di Pula è aperto il nuovo Nature Park, progetto di valorizzazione ambientale che ha trasformato un’area poco accessibile in uno spazio naturalistico strutturato, ricco di biodiversità e contenuti educativi. “L’idea – ha spiegato ad askanews Domenico Bagalà, direttore Nuovi Progetti del Forte Village – è quella di offrire ai nostri ospiti un angolo di natura popolato da tantissimi animali, in particolare animali sardi, autoctoni, ma anche con una voliera con esemplari esotici raccolti un po’ in tutto il mondo”. Il progetto vuole allargare l’offerta turistica del resort, nello spirito di una struttura che nasce dalla stessa relazione con il territorio che lo ospita, e che qui viene valorizzato a livello faunistico. “Abbiamo ricreato alcuni angoli con un occhio particolare all’habitat che necessita quel particolare animale – ha aggiunto Bagalà -. Così abbiamo l’area dei daini, dove abbiamo integrato con un po’ più di vegetazione a chioma larga, in modo che lo si possono riparare. Abbiamo la zona dei mufloni dove abbiamo messo un po’ più di rupi, po’ più di ambiente rude, che si confà alla loro natura. Lo stesso poi per gli asinelli sardi con la loro tipica vegetazione, la differenza altimetrica con cui loro sono abituati, le capre primitive sarde che è una specie rarissima che abbiamo solo noi e così via”. Il Forte Village organizza delle visite guidate al parco e a un mese dall’apertura è anche possibile tracciare un primo bilancio della risposta del pubblico. “Ovviamente il pubblico di elezione è quello dei bambini, che non fanno altro che ripetere ‘voglio andare sul Nature Park’ – ha concluso i direttore Nuovi Progetti -. Era quello che speravamo e in realtà si è concretizzato”.Il Nature Park è aperto al pubblico in parallelo alla stagione del resort, ma per tutto l’anno la struttura si prende cura degli animali ospitati.