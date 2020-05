Occorre “cautela” perché “l’emergenza sanitaria non è finita”, è necessario “ricominciare ma senza strafare”. Cosi’ il capo politico M5s Vito Crimi in un’intervista all’AGI alla vigilia della fase due dell’emergenza sanitaria. Crimi si raccomanda il rispetto delle regole e sui tempi della ripresa economica preferisce non sbilanciarsi. Non esistono date, “i cittadini vanno accompagnati ma non illusi”. L’auspicio però è che questa emergenza sia “una molla” per il rilancio dell’Italia in un momento in cui dall’Europa “stanno arrivando segnali positivi”.

Altro auspicio: quello della collaborazione in Parlamento, ma – osserva il capo politico M5s – per ora l’opposizione ha scelto “un approccio inaccettabile”.

L'articolo "Un passo alla volta, l'emergenza non è finita. Gli italiani vanno accompagnati, non illusi" proviene da Notiziedi.

