Un passo dal cielo 6, Daniele Liotti rivela: “otto puntate piene di sorprese”

Un passo dal cielo 6 ci sarà. Non è una novità che la serie, campione ascolti di Raiuno, è pronta a tornare in onda con la sesta stagione, ma non è dato sapere quando visto che le riprese sono state interrotte per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Ecco le parole di Daniele Liotti che nella fiction interpreta l’ispettore capo della forestale Francesco Neri.

Un passo dal cielo 6 stagione: le anticipazioni

Quando va in onda Un passo dal cielo 6? Al momento questa domanda non ha una risposta visto che l’emergenza Coronavirus ha portato alla sospensione di tutti i set cinematografici compresi quelli della serie tv con protagonista Daniele Liotti. L’attore, che nella serie interpreta l’ispettore della forestale Francesco Neri, ha però rivelato alcuni dettagli e anticipazioni sulla sesta stagione e sulle riprese:

Saremmo dovuti partire con le riprese della sesta stagione a maggio, ma ovviamente non è stato possibile. Speriamo di riuscirci a luglio. Gli sceneggiatori sono al lavoro e saranno otto nuove puntate piene di sorprese. Anzi, di rivoluzioni, con dei nuovi ingressi che porteranno scompiglio.

Grandi novità in arrivo quindi per le nuove puntate della serie italiana ideata da Enrico Oldoini e trasmessa su Raiuno. Lo stesso Liotti alcuni mesi fa al Corriere della Sera aveva parlato del futuro della fiction rivelando: “i contratti sono stati firmati, bisognerà capire quando e come si potrà ricominciare a girare. La serie è una scommessa vinta, non era scontato, è diventata un’altra serie, diversa da quella prima. Meno family“.

Un passo dal cielo 6 cast

In Un passo dal cielo 6 ritroveremo buona parte del cast: a cominciare da Daniele Liotti nei panni dell’ispettore capo della forestale che dalla quarta stagione ha sostituito Pietro interpretato da Terence Hill. L’entrata di questo nuovo personaggio ha incuriosito i tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la storia d’amore tra l’ispettore capo e Emma Giorgi interpreta da Pilar Fogliati.

Confermata la presenza anche di alcuni personaggi che nelle nuove puntate vivranno una vera e propria evoluzione: da Isabella (interpretata da Jenny De Nucci) e Klaus (interpretato da Matteo Oscar Giuggioli) fino a Valeria (interpretata da Beatrice Arnera). Non ci sarà, invece, Matteo Martari nel ruolo del maestro Albert Kroess morto durante l’ultima stagione.

continua a leggere sul sito di riferimento