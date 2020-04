UN PENSIERO E UNA PREGHIERA AI MIEI CARI AMICI SCONOSCIUTI

Quando e’ cominciata questa storiaccia (la cui fine spero di raccontare presto) mi sono sentito braccato dal destino. In tivu’, in radio, sui giornali circolava il mio identikit. Ottantenne, fumatore, problemi alle vie respiratorie…Bingo! Complimenti signore, ha vinto un Coronavirus! C’e’ poco da ridere, fino a quando non sono arrivato nella mia Isola ho tremato, oggi la paura e’ passata, la prudenza no. Gli anni son quelli, ho fumato per 65 anni, solo un anno fa mi son fatto una polmonite da aria condizionata (giuro che quest’estate staro’ attento, attentissimo) poi quelle notizie, diomio, piu’ che pena m’e’ venuta rabbia e forse devo a questo tormento dell’anima se son qui a raccontarlo.

