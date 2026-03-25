un-piano-in-15-punti-per-la-pace?-l’iran-provoca-gli-usa:-“state-negoziando-con-voi-stessi”

ROMA – È il ventiseiesimo giorno di guerra in Medio Oriente. L’Iran rilascia dichiarazioni in netto contrasto con quanto affermato dagli Usa nelle ultime ore. Se gli Stati Uniti, infatti, paventano un accordo – che dovrebbe arrivare attraverso un testo in 15 punti – Teheran sembra giocarsi la carta dell’ironia e schernisce gli avversari. Intanto, i media statunitensi riferiscono che circa 1.000 soldati dell’82ª Divisione Aviotrasportata dell’esercito dovrebbero essere schierati nel Golfo nei prossimi giorni.

8.15 – IDF: “COLPITI 2 IMPORTANTI SITI DI PRODUZIONE DI MISSILI DA CROCIERA NAVALI A TEHERAN”

Sempre su X, l’Idf fa sapere: “Colpiti 2 importanti siti di produzione di missili da crociera navali a Teheran. I caccia dell’aeronautica israeliana hanno preso di mira le strutture utilizzate dal regime iraniano per sviluppare e produrre missili da crociera navali a lungo raggio, capaci di distruggere obiettivi in ​​mare e sulla terraferma”.

🎯STRUCK: 2 key naval cruise missile production sites in Tehran. IAF fighter jets targeted facilities used by the Iranian regime to develop and manufacture long-range naval cruise missiles capable of destroying targets at sea and on land. pic.twitter.com/RhYP6QTDFt — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2026

7.30 – L’IDF RIFERISCE DI MISSILI IRANIANI CONTRO ISRAELE

“Un missile balistico lanciato dal regime iraniano è caduto a Beirut dopo molteplici lanci diretti verso Israele. Ancora una volta, il regime iraniano dimostra di non curarsi di chi viene ferito nei suoi tentativi di colpire Israele”, riportano le Forze di Difesa Israeliane su X.

In un altro messaggio, l’Idf scrive di aver colpito “L’impianto centrale iraniano di produzione di esplosivi a Isfahan, utilizzato dal regime per sviluppare materiali per armi. Il sito era già stato oggetto di attacchi in passato e sono stati individuati recenti tentativi di ripristinarne le funzionalità. Parallelamente, sono stati colpiti decine di altri obiettivi, tra cui siti di lancio di missili balistici, impianti di produzione di armi e sistemi di difesa aerea”.

🎯STRUCK: Iran’s central explosives production facility in Isfahan, used by the regime to develop materials for weapons. The site had been previously targeted, and recent efforts to restore its capabilities were identified. In parallel, dozens of additional targets were struck,… pic.twitter.com/txvFgng2wH — Israel Defense Forces (@IDF) March 24, 2026

7.00 – USA, ALTRI 1.000 PARACADUTISTI PRONTI AD ESSERE SCHIERATI IN MEDIO ORIENTE

I media statunitensi riferiscono che circa 1.000 soldati dell’82ª Divisione Aviotrasportata dell’esercito dovrebbero essere schierati in Medio Oriente nei prossimi giorni. Come scrive la Cnn, si tratta dell’unica “divisione dell’esercito statunitense in grado di schierarsi ovunque nel mondo in 18 ore dalla sua base in Carolina del Nord, mantenendo quella che viene definita una capacità di risposta immediata (Immediate Response Force, IRF)”.

6.30 – IRAN, IL PORTAVOCE MILITARE DI TEHERAN AGLI USA: “STATE NEGOZIANDO CON VOI STESSI”

L’Iran rilascia dichiarazioni in netto contrasto con quanto affermato dagli Usa nelle ultime ore. Se gli Stati Uniti, infatti, paventano un accordo – che dovrebbe arrivare attraverso un testo in 15 punti – Teheran sembra giocarsi la carta dell’ironia e schernisce gli avversari: “I vostri conflitti interiori sono arrivati ​​al punto in cui state negoziando con voi stessi?”, ha dichiarato il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale dell’esercito iraniano Khatam Al-Anbiya in un video pubblicato dalla Tv di Stato. “La potenza strategica di cui si parlava un tempo si è trasformata in un fallimento strategico”, ha continuato. “Chi si proclama superpotenza globale sarebbe già uscito da questo pasticcio se avesse potuto”, ha aggiunto.

“La nostra prima e ultima parola è stata la stessa fin dal primo giorno, e tale rimarrà: qualcuno come noi non scenderà mai a compromessi con qualcuno come voi. Né ora, né mai”, ha concluso.

5.30 – IL PRIMO MINISTRO DEL PAKISTAN CONFERMA “GLI SFORZI DIPLOMATICI PER LA PACE E LA STABILITÀ REGIONALE”

Il primo ministro del Pakistan ha riferito su X di aver parlato “con il mio caro fratello, Sua Altezza Reale il Principe Ereditario (dell’Arabia Saudita, ndr) Mohammed bin Salman, per porgere i miei più calorosi auguri di Eid-ul-Fitr al Custode delle Due Sacre Moschee, Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, alla Famiglia Reale e al fraterno popolo dell’Arabia Saudita”.

Nella conversazione “Ho ribadito la ferma condanna del Pakistan per i recenti attacchi al Regno e ho riaffermato l’incrollabile solidarietà e l’inequivocabile sostegno del Pakistan all’Arabia Saudita in questi tempi difficili. Apprezzando la moderazione del Regno, ho sottolineato l’urgente necessità di una de-escalation, della fine delle ostilità e dell’unità tra le fila dell’Ummah. Ho inoltre informato Sua Altezza Reale sugli sforzi diplomatici del Pakistan per la pace e la stabilità regionale. Abbiamo concordato di rimanere in stretto coordinamento”. Il Pakistan si è proposto come possibile paese ospitante per i colloqui tra Iran e Stati Uniti-Israele, in modo da facilitare la fine del conflitto in corso.

5.00 – IL KUWAIT RISPONDE AD “ATTACCHI MISSILISTICI E A DRONI OSTILI”

“Le difese aeree del Kuwait stanno attualmente rispondendo agli attacchi missilistici e ai droni ostili. Lo Stato Maggiore dell’Esercito fa notare che eventuali rumori di esplosioni uditi sono il risultato dell’intercettazione degli attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea. Tutti sono tenuti a rispettare le istruzioni di sicurezza e protezione impartite dalle autorità competenti”. Lo ha scritto l’esercito del Kuwait in un messaggio su X.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it