Un posto al sole anticipazioni 6-10 gennaio 2020: Serena allontana Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020 rivelano che ne vedremo delle belle con le puntate dal numero 5411 al 5415. A quanto pare tra Serena e Filippo le cose si metteranno molto male per via del tradimento dell’uomo con Viviana. Raffaele e Ornella saranno in apprensione per Eugenio e Viola i quali attraverseranno una forte tensione matrimoniale. Ma il Giordano dovrà anche badare a suo cognato Renato e a Otello. In UPAS si tornerà a parlare persino della coppia Alex e Vittorio con quest’ultimo desideroso di vedere la sua ragazza lavorare nuovamente al Caffè Vulcano.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 10 gennaio

Lo strano atteggiamento di Filippo finirà per insospettire sua moglie. Sentendo puzza di bruciato, Serena deciderà di vederci chiaro e intraprenderà un’indagine. La donna, in seguito avrà un duro confronto con Filippo e prenderà una decisione decisamente difficile. A quanto pare Serena non avrà alcuna intenzione di lasciare aperto uno spiraglio al marito. Si lasceranno per sempre?

Non vedendo l’ora di trascorrere più tempo con la sua amata Alex, Vittorio Del Bue attenderà con ansia che la ragazza torni a lavorare al Caffè Vulcano. Al locale, intanto, Arianna e Silvia chiederanno a Patrizio di lavorare nuovamente con loro, ma il ragazzo pretenderà un compenso maggiore. Le trattative si complicheranno con l’intromissione di Vittorio nella vicenda.

UPAS Spoiler, tensione tra Otello e Renato

Nella prossima settimana in Un posto al sole assisteremo ad un litigio pressoché sconvolgente. Tra Otello e Renato la tensione sarà alle stelle e Raffaele dovrà calmare i loro animi. I tentativi del Giordano e di Ornella saranno del tutto vani. Giulia continuerà imperterrita la sua conoscenza virtuale con Marcello mentre sua nipote Bianca continuerà ad avere timore della maestra Gagliardi. Vedendo sua figlia in quelle condizioni, Franco Boschi non potrà fare altro che essere molto preoccupato per lei.

continua a leggere sul sito di riferimento