Un Posto al sole, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2020: il ricatto di Ferri

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole dal 10 al 16 maggio 2020 Rai 3 ci proporrà ancora le repliche delle puntate dell’amatissima soap opera partenopea con gli eventi che si sono svolti in passato a Palazzo Palladini. Le riprese, come tutti sanno, si sono dovute fermare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Anticipazioni Un Posto al sole, trame puntate dal 10 al 16 maggio 2020

Ferri accorre nella camera del motel per salvare sua moglie. Marina vede infatti davanti a se solo un futuro fatto di solitudine. Roberto è il solo a raccogliere i frutti del complotto messo in atto ai danni di Greta.

Silvia alle prese con i problemi economici del Vulcano, vede la sua unica salvezza nel licenziamento di Gianluca.

La relazione tra Tommaso e Serena vive grandi momenti di passione, quando Filippo fa una generosa proposta al cugino.

Greta viene messa con le spalle al muro dal ricatto portato avanti da Ferri e trova in Ferdinando un alleato davvero inatteso. É lui che la incoraggia ad andare avanti senza arrendersi. La donna finisce così per essere veramente preoccupata ed in ansia per le condizioni di Ferdinando. Marina capisce invece che Ferri è ancora innamorato di Greta.

Serena, con l’aiuto di Manuela, cerca di fare il punto sul suo rapporto con Tommaso, che nel frattempo prova a fare di tutto per farsi perdonare da Filippo per la sua “invadenza”. Anche Manuela però si trova a dover fare il punto della sua situazione sentimentale e deve ammettere con se stessa che nel suo cuore c’è ancora Niko. Quando si trova a dover gestire un’emergenza economica è a Niko che Manuela si rivolge. Più tardi, determinata a conquistarlo, Manuela lascia da parte i panni della perfetta baby sitter e si prepara a sfoderare tutte le sue armi.

Gianluca sembra sempre più determinato a voler decidere da solo del proprio futuro, senza nessuna interferenza (neppure quella di Silvia).

Una proposta davvero molto allettante di Alfonso finisce per convincere Nunzio a marinare la scuola. In seguito il ragazzo viene punito da Franco per quell’assenza scolastica. Riconciliatosi anche con Nunzio finisce per seguirlo in imprese che lo portano oltre il limite della legalità.

Spoiler Un Posto al Sole: Giulia viene incastrata

Giulia si prepara per andare a cena da Adriana. La donna non sa ancora che è stata incastrata.

La decisione di trovare un compagno a Giulia porta le vicende ad una svolta inaspettata ed è Renato che ne fa le spese.

