Un posto al sole anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2020: Serena parte con Irene

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 riportano delle interessanti rivelazioni. Nel dettaglio saranno trasmesse le puntate dal numero 5416 al 5420. Serena sarà a dir poco stressata e prenderà una decisione inaspettata, ovvero quella di partire con sua figlia. Filippo si preoccuperà in quanto avrà timore di perdere la sua amata famiglia. Vedremo Giulia davanti ad un bivio con Marcello e la piccola Bianca alle prese con la sua paura della maestra Gagliardi. Si parlerà anche di Beatrice in quanto si apprenderà qualcosa di inaspettato.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 17 gennaio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo proseguire la conoscenza tra Giulia e Marcello. Quest’ultimo farà una proposta inaspettata che renderà la Poggi estremamente contenta. Ma il giorno dell’appuntamento qualcosa prenderà una piega completamente imprevedibile e la donna dovrà prendere una decisione.

Franco e Angela continueranno a discutere per via dei problemi scolastici di Bianca la quale continuerà ad essere terrorizzata dalla sua maestra. I genitori della Boschi cercheranno di aiutarla, ma la bimba si rifiuterà di andare a scuola. Ad un certo punto, Angela si ritroverà di fronte ad un vero e proprio dilemma e penserà di aiutare sua figlia facendole prendere delle ripetizioni scolastiche da un insegnante privato.

UPAS Spoiler: Beatrice sciocca Niko

Renato e Otello continueranno a scontrarsi facendosi una guerra serrata. Per placare gli animi dei due uomini interverranno Silvia, Michele, Raffaele e persino Guido. Intanto, Niko verrà a sapere che Beatrice e Aldo sono ritornati insieme.

Al B&B, Serena avrà un problema urgente da risolvere e ciò finirà per stressarla e sfiancarla. Filippo cercherà di aiutare sua moglie e farà di tutto per recuperare la stima perduta a causa del suo tradimento con Viviana. L’uomo avrà di che preoccuparsi poiché Serena deciderà di partire con la piccola Irene.

Marina, da quando è tornata da Londra, ha dovuto superare numerosi scogli. Nella prossima settimana vedremo la Giordano preoccupata per via di alcune quote dei Cantieri.

