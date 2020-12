Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 25 dicembre 2020: novità in arrivo ai Cantieri

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 25 dicembre 2020 ci svelano che Ferri si dimostrerà sempre più intenzionato a diventare il socio di maggioranza dei Cantieri. Ma quale sarà la reazione di Marina e Fabrizio? Roberto saprà dimostrarsi un abile manipolatore nel cercare di condurre in porto il suo piano ai danni dei due, che certamente non saranno disposti a restare a guardare.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 19 al 25 dicembre 2020

L’acquisizione del pacchetto di maggioranza dei Cantieri da parte di Roberto comporta non pochi cambiamenti. Oltre a modificare l’assetto societario infatti riesce a sconvolgere anche gli equilibri interni tra Marina e Fabrizio.

Intanto sembra aprirsi un piccolo spiraglio tra Susanna e Niko, che si riavvicinano un po’. A tenere impegnato Niko in questo periodo ci sono anche i drammi amorosi di Ugo. Niko fatica per far sì che tutto si risolva nel migliore dei modi, ma alla fine sarà lui ad avere una sorpresa. Le cose con Susanna intanto non vanno come aveva sperato e, dopo aver perso ogni speranza di potersi riconciliare con lei, Niko prende una importante decisione.

Patrizio, dopo aver subito un brutto scherzo da Vittorio, sta tramando per rendergli pan per focaccia.

Siamo ormai alla vigilia di Natale e, mentre fervono i preparativi per il Cenone, Raffaele si accorge che qualcosa non va nel suo Presepe e l’inconveniente potrebbe minare il classico rito della tradizione natalizia. Un velo di tristezza è dipinto nello sguardo di Bianca che è dispiaciuta per l’assenza dei genitori. Renato decide di fare una bella sorpresa a Niko.

Spoiler Un Posto al Sole: un Natale movimentato

Un piano improvviso sembra offrire a Patrizio il pretesto per potersi sottrarre al Natale a Indica. Niko porta Jimmy a fare una visita speciale, e Alberto coglie l’occasione della festa per invitare Clara nel suo nuovo appartamento. Ferri sembra invece lottare ancora tra l’attrazione che prova per Lara ed il legame che non si è mai interrotto con Marina. Sicuramente sarà un Natale alquanto movimentato quello che vedremo.

Per sapere se il clima adrenalinico che accompagnerà il Natale continuerà anche nei giorni successivi bisogna attendere ancora un po’. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.

