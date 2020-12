Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 8 gennaio 2021 | Upas

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 8 gennaio 2021 ci svelano che la guerra tra Ferri e Marina potrebbe avere gravi conseguenze. Mentre la donna è infatti preoccupata per Fabrizio, ricoverato in ospedale, lui si troverà a fare i conti con quel solco sempre più profondo che ha scavato tra loro due.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 8 gennaio 2021

La guerra tra Ferri e Marina rischia di coinvolgere anche Filippo e Serena. Finché Marina non sembra decidere che è arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita, questa volta per sempre. Decisa a lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, la donna fa un incontro che sembra riaccendere in lei il desiderio di vendetta. Mentre è in procinto di partire con Fabrizio lei e Roberto rivivono, ognuno per conto proprio, i momenti salienti della loro storia.

Bianca ha ricevuto in regalo un boomerang, insieme alla raccomandazione dei genitori di usarlo sempre in presenza di un adulto. La bambina però decide di fare di testa sua ed inizia a giocarci in compagnia di Jimmy, rischiando così di mettersi in grossi guai. Sicuramente i due hanno ricevuto una grande lezione di vita ed imparato che dire bugie può condurre a conseguenze imprevedibili.

Diego e Raffaele hanno una discussione che rende evidenti le loro diverse prospettive di vita. Malgrado le resistenze dell’altro Diego è sempre più convinto a portare avanti il suo progetto imprenditoriale anche se non tarda a scoprire che trovare le risorse economiche per finanziare il suo progetto non è semplice come aveva pensato.

Vittorio sta attraversando un periodo di crisi personale e la proposta di lavoro ricevuta da Alex sembra arrivare a complicare ancor più le cose. La donna è indecisa se accettare o meno l’incarico e tenta di parlarne con lui, anche perché questo nuovo lavoro la porterebbe lontana da Napoli. Nel vedere che Vittorio sembra concentrato solo sui suoi problemi Patrizio cerca di aiutarlo. Alla fine Alex decide di rinunciare all’opportunità che la porterebbe fino a Madrid, ma poi avverte tutto il peso di quella rinuncia.

Spoiler Un Posto al Sole: un aiuto per Leonardo

Leonardo sta andando sempre più alla deriva e decide di chiedere aiuto a Serena e Filippo. I due lo accolgono in casa loro e poi si trovano davanti alla decisione se aiutarlo o meno a tirarsi fuori dai guai.

Nel frattempo Cerruti attende trepidante il rientro di Guido da Ischia, ma un improvviso contrattempo lo costringerà a cambiare i suoi programmi.

Di cosa si tratterà mai? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le news da Palazzo Palladini torneranno tra una settimana svelandoci nuovi colpi di scena ed anticipazioni Un Posto al Sole.

Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguici sui canali social

continua a leggere sul sito di riferimento