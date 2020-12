Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021: festeggiamenti di fine anno

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 ci svelano che assisteremo alla preparazione dei festeggiamenti di fine anno a Palazzo Palladini, pur se con qualche contrattempo.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021

Vittorio è sempre più impegnato a preparare i festeggiamenti per la notte di San Silvestro a Palazzo Palladini. Il ragazzo vuole organizzare un evento che resterà negli annali per molto tempo. Il mega veglione che vuole organizzare trova però opposizione sia nei condomini che in Alex. Ma Vittorio appare determinato e non intende sentire ragioni.

Intanto Renato si rende conto che i fuochi d’artificio che ha acquistato sono davvero troppo rumorosi e cerca di affibbiarli a Raffaele. Michele decide di fare un servizio radio sull’arte campana del presepe e chiede l’aiuto di Raffaele.

Ferri si insedia a capo dei Cantieri, sfruttando Lara per fare in modo che Marina non sospetti quali sono le sue reali intenzioni. Roberto cerca di farsi accettare dagli operai e da Marina, ma il riavvicinamento tra i due non è gradito da Lara, che sembra tramare qualcosa. Ma il piano con cui l’uomo si è appropriato dei cantieri sta ormai per venire alla luce e le conseguenze potrebbero avere ripercussioni negative su Marina e Fabrizio.

Leonardo cerca di nuovo l’aiuto di Serena e la ragazza, preoccupata per la sua sorte, finisce per cedere ad una sua richiesta.

Il Caffè Vulcano, dopo la partenza di Cristina, necessita di una nuova organizzazione e Silvia è impegnata a decidere il da farsi. Il futuro di Diego al Vulcano non convince affatto Silvia, che rimane scettica sulle capacità del ragazzo. Raffaele riceve una notizia che gli provoca un grande dispiacere.

Spoiler Un Posto al Sole: la tristezza di Bianca

Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti la tristezza di Bianca sembra aumentare ogni giorno di più. La ragazza sente molto la mancanza dei genitori. Per cercare di colmare quella tristezza causata dalla lontananza Giulia decide così di parlare con Franco ed Angela.

Riuscirà Giulia, con il suo intervento, a far tornare il sorriso a Bianca? Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.

