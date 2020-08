Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 agosto al 5 settembre 2020: matrimonio per Niko e Susanna

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 agosto al 5 settembre 2020 ci svelano che Angela viene a sapere della sbandata di Susanna per Eugenio proprio pochi giorni prima del suo matrimonio con Niko. Angela viene assalita dall’incertezza e si chiede se sia o meno il caso di rivelare quanto ha scoperto al fratello. Niko appare sempre più proiettato sulla sua futura vita matrimoniale ed Angela decide così di affrontare Susanna per costringerla a guardare bene dentro se stessa. Nel frattempo Ferri e Marina sembrano ritrovare per un attimo la loro antica complicità.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2020

Poco prima del matrimonio Susanna lascia Renato senza parole, con una strana ed inaspettata proposta. I preparativi per le feste di addio al celibato ed al nubilato dei due futuri sposi proseguono senza sosta e, proprio durante l’organizzazione della festa Serena fa un’amara scoperta, che costringerà Patrizio a rinunciare alle sue fantasie amorose.

Dopo essere stata costretta a trascorrere un po’ di tempo con Filippo, per portare a termine i preparativi per la recita di Irene, la donna sembra riuscire sempre meno a trattenere il suo malessere. Tutto sfocerà poi in una violenta discussione con Leonardo, con cui Serena ha un teso scontro proprio durante il matrimonio di Niko e Susanna. La sua reazione darà comunque modo a Michele e Silvia l’entità del malessere della figlia.

Al suo arrivo a Mosca Fabrizio ha modo di fare conoscenza con una donna molto intrigante. Mai si sarebbe aspettato che il suo viaggio di lavoro lo portasse a conoscere una donna così misteriosa ed affascinante.

Mariella e Guido, ignari delle ricchezze del collega, invitano Cotugno a cena. L’uomo però non perderà occasione per dimostrarsi ancora una volta spilorcio.

Spoiler Un Posto al Sole: Tregara è in preda al rimorso

Mentre tutti sono intenti a preparare i festeggiamenti per le nozze, Tregara sembra assalito sempre di più dai sensi di colpa per quello che ha fatto a Clara. Per cercare di tenere a bada la sua coscienza l’uomo cerca quindi il modo di risarcirla per il male che le ha causato.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere quali altri avvenimenti animeranno Palazzo Palladini non ci rimane che attendere un’altra settimana quando gli spoiler ci sveleranno nuove anticipazioni Un Posto al Sole.

