Un Posto al Sole, anticipazioni dal 31 ottobre al 6 novembre 2020: Ferri ha un asso nella manica

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 31 ottobre al 6 novembre 2020 ci svelano che, mentre Fabrizio e Marina sono alle prese con i problemi di liquidità ai Cantieri, Ferri si prepara a sferrare una mossa inaspettata, anche grazie ad un asso che tiene nella manica.

Mentre i due sono sempre più nei guai il piano di Ferri e Lara sembra invece procedere alla perfezione. Le cose si mettono male anche per Silvia e Michele, che vengono aggrediti. L’episodio finisce per lasciarli entrambi molto scossi e Silvia sembra celare un segreto che potrebbe minare la loro armonia di coppia. Se Silvia fa fatica a superare lo shock per l’aggressione, Michele si chiede se ha fatto davvero tutto il possibile per proteggere la moglie, e la distanza tra loro sembra crescere ogni giorno.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 31 ottobre al 6 novembre 2020

Neppure Guido e Bice sembrano passare un momento sereno e la tranquillità dell’uomo è turbata da lei, che sembra determinata a portare avanti la sua vendetta con la complicità di Cotugno.

Poco prima della partenza di Filippo per Tenerife Serena decide di svelargli i suoi sentimenti, ma un contrattempo sembra mandare a monte i suoi piani. Un duro confronto con Leonardo mette in crisi la ragazza, che viene assalita da dubbi e rimorsi e rischia così di veder partire Filippo senza aver trovato il modo per confessargli i suoi sentimenti. Ma subito dopo si pente di esser rimasta in silenzio e si organizza per raggiungerlo a Tenerife. Alberto, sempre più oberato dai debiti, decide che è meglio mettere da parte per un po’ le proprie ambizioni e, dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro, accetta di lavorare per una amica storica della famiglia Palladini.

Spoiler Un Posto al Sole: Alex gestisce il Vulcano

Alex e Patrizio ricominciano a litigare per la gerarchia interna al caffè Vulcano ed Alex è costretta a gestirlo per un periodo da sola, tirando fuori un bel caratterino. Renato appare molto preoccupato per la decisione di Niko di lasciare lo studio e chiede a Franco di parlargli. Tormentato dal padre il ragazzo affronta un incontro sgradito.

Per sapere di chi si tratta, cari amici lettori, dovremmo però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni Un Posto al Sole.

