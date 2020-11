Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 al 13 novembre 2020: Serena in partenza per Tenerife

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 al 13 novembre 2020 ci svelano che Serena si appresta a raggiungere Filippo a Tenerife, nonostante il risentimento ogni giorno più crescente di Leonardo. La giovane è ormai in procinto di partire in compagnia di Irene quando un inconveniente davvero anomalo e sospetto rischia di far crollare i suoi piani.

L’avvicinarsi del momento della partenza, se da un lato provoca in Leonardo un crescente nervosismo, dall’altro sembra attenuare un po’ la tensione di Bianca, che invece non sopporta molto bene la presenza di Irene in casa. Intanto, grazie anche all’aiuto delle amiche, Serena apre finalmente gli occhi su Leonardo ed inizia ad affrontare con successo le tante difficoltà che lui le ha creato.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 7 al 13 novembre 2020

La situazione per Leonardo sembra farsi tesa anche con Niko, che dopo aver ricevuto una telefonata da Beatrice si reca ad un importante colloquio di lavoro allo Studio Leone. Era stata la ragazza a fissargli quell’incontro e Niko, quando rientra a casa, si mostra freddo con Leonardo: la loro amicizia inizia a vacillare?

Difficile anche la situazione sentimentale tra Clara ed Alberto. Mentre lei è ormai prossima a dargli un figlio, lui affronta il suo primo giorno di lavoro all’agenzia di Barbara Filangieri. Clara continua a dimostrargli tutto il suo amore ma Alberto sembra ormai in procinto di iniziare una nuova vita che gli appare perfetta sotto tutti i punti di vista.

Marina cerca di capire quale sia il legame tra Lara e Ferri, mentre Silvia non riesce a superare lo shock per la rapina subita. Mentre Bice e Cotugno sembrano aver passato la serata insieme, Mariella subisce i sospetti di Salvatore che potrebbe scoprire il coinvolgimento dell’amica. Bice persevera nei suoi propositi vendicativi, mentre Rossella si troverà a dover fare i conti con una giornata particolarmente difficile ed il clima tra Michele e Silvia si farà ogni giorno più teso.

Spoiler Un Posto al Sole: il disagio di Giulia

Giulia avrà modo di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze in occasione dell’assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia italiana di etnia rom. La giovane si troverà a dover fronteggiare una protesta sempre più pericolosa.

Durante il suo tirocinio Rossella ha a che fare con una paziente molto familiare. Per sapere di chi si tratta, cari amici lettori, dovremmo però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni Un Posto al Sole.

