Un Posto al Sole, anticipazioni dal 8 al 15 agosto 2020: le difficoltà di Rossella

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 8 al 15 agosto 2020 ci svelano che mentre Eugenio e Susanna tornano alle loro vite di sempre, Alberto fa il possibile per tirarsi fuori di guai, a modo suo.

Una brutta notizia attende Silvia, mentre Rossella si trova a far fronte ad un periodo decisamente no durante il suo tirocinio in ospedale. Già seccata per non essere stata affatto di aiuto al caffè Vulcano, la ragazza si troverà ad affrontare una nuova prova in ospedale. L’impedimento che accade a Silvia darà modo però a Rossella ed Alex di collaborare.

Il momento dell’incontro faccia a faccia tra Alberto ed Eugenio sembra essere finalmente giunto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 8 al 15 agosto 2020

Irene resterà vittima di un piccolo incidente e questo finirà per scatenare il rancore e la gelosia di Filippo nei confronti di Serena.

Anche il boss Tregara sembra avere i suoi grattacapi, soprattutto dopo che Nunzia ha dichiarato di non essere più disposta ad aiutarlo a nascondersi. La stessa Nunzia si ritroverà a dover fare i conti con i suoi sentimenti. A preoccuparsi per la situazione che si è venuta a creare c’è anche Tregara, che si ritrova pressato dall’urgenza di incastrare il boss e preoccupato dal fatto che il comportamento di Alberto possa mettere a rischio la serenità della sua famiglia. Il ricatto subito da Alberto continuerà a far riflettere Nicotera ed Eugenio deciderà alla fine di parlare con il giovane, anche perché tutto questo ha portato a delle conseguenze impreviste.

Filippo e Serena saranno di nuovo immersi in un rapporto alquanto teso, con la donna che dovrà fare i conti con le apprensioni e la paure del partner che finiranno inevitabilmente per complicare ancor più il loro difficile rapporto.

Spoiler Un Posto al Sole: Cotugno va incontro all’amore

Solo grazie all’intervento provvidenziale di Guido e Mariella, che si cimentano nel ruolo di novelli Cupido, l’impacciato Cotugno riuscirà a dichiararsi alla sua amata Dolly.

Dopo mille vicissitudini sembra che finalmente sia giunto il giorno del loro incontro, ma il cammino che si preannuncia in salita del vigile si rivelerà molto più complicato del previsto.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere cos’altro animerà la vita a Palazzo Palladini, vi aspettiamo la prossima settimana con nuove anticipazioni Un Posto al Sole.

