Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 15 gennaio 2021: paura per Filippo e Leonardo

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 15 gennaio 2021 ci svelano che Filippo rischia di andare incontro a dei problemi a causa dei suoi buoni propostiti nei confronti di Leonardo. La nuova rivelazione di quest’ultimo sulla morte di Tommaso finisce però per cambiare l’atteggiamento di Filippo nei suoi confronti.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 9 al 15 gennaio 2021

Alberto è in procinto di trasferirsi nel suo nuovo appartamento da single, ma Giulia non sembra affatto disposta a lasciare che il trasloco si svolga tranquillamente e cerca di rovinare i suoi piani in ogni modo. A complicare il tutto arriva poi l’ultimatum di Clara: se Alberto deciderà davvero di trasferirsi nella nuova casa dovrà dimenticarsi di lei e di suo figlio.

Continuano intanto le disavventure del povero Cerruti, e finiscono spesso per avere dei risvolti imprevisti e talvolta anche esilaranti. La sua convivenza con Vittorio si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Cerruti si compiace della sottile gelosia di Sarti per il suo coinquilino, mentre Vittorio ha modo di prendere piena consapevolezza del talento creativo di Alex e gli rivolge un appello per cercare di convincerlo ad accettare il lavoro.

Serena è sempre più preoccupata per la prolungata assenza del marito: Leonardo e Filippo sono stati catturati da due delinquenti. Quando si vede davvero perso Filippo finisce per convincersi a chiamare Serena e darle istruzioni per cercare di risolvere al meglio la situazione. Leonardo intanto si trova in condizioni molto precarie. Lara sopraggiunge per caso ed intuisce ciò che sta accadendo.

Le intenzioni di Roberto, sempre più determinato ad agire di testa sua, potrebbero mettere davvero in serio pericolo la vita di suo figlio. Serena e Ferri discutono animatamente a causa del pagamento del riscatto: un gesto che permette a Lara di guadagnare punti agli occhi del suo amante. Intanto però Filippo si rende conto che la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro.

Spoiler Un Posto al Sole: la proposta di Renato

Renato desidera alleggerire Niko nella gestione dello Studio e per questo gli fa un’interessante proposta. Di cosa si tratterà mai? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le news da Palazzo Palladini torneranno tra una settimana svelandoci nuovi colpi di scena ed anticipazioni Un Posto al Sole.

