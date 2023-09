Un presidente sudcoreano a Buckingham Palace, prima volta in 10 anni

(Adnkronos) – Buckingham Palace si prepara a ospitare il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e la consorte, Kim Keon Hee. Yoon sarà nel Regno Unito a novembre. Per Re Carlo III e la regina Camilla, appena rientrati dalla visita in Francia, sarà il secondo ospite straniero dopo il presidente sudcoreano Cyril Ramaphosa, accolto lo scorso anno. Yoon, 62 anni, ha accettato un invito di re Carlo, riportano i media britannici, precisando che i dettagli della visita non sono stati ancora rivelati. Potrebbe esserci in agenda un incontro con il premier Rishi Sunak.

Il sovrano, 74 anni, aveva già incontrato Yoon il giorno precedente i funerali della regina Elisabetta, morta l’8 settembre dello scorso anno all’età di 96 anni. Ma risale al novembre 2013 l’ultima visita nel Regno Unito di un presidente sudcoreano (all’epoca Park Geun-hye). Nel 1992 Carlo era stato in Corea del Sud, accompagnato da Diana.

La presidenza sudcoreana ha confermato che dopo il viaggio nel Regno Unito, “significativo” perché il primo dall’incoronazione di Carlo e perché arriva in occasione dei 140 anni dall’avvio di relazioni diplomatiche, Yoon andrà in Olanda su invito di re Willem-Alexander.